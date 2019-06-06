Губернатор обсудил судьбу индустриального парка с директором ПАО «КАМАЗ»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 6 июня во время Петербургского международного экономического форума обсудил с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным обсудили перспективы развития Сердобского машиностроительного завода.

Губернатор напомнил, что на территории завода создается индустриальный парк. Для его формирования выделили два земельных участка в 13,2 га. Общая площадь трех производственных помещений создаваемого индустриального парка — 58 тыс. 290 кв. м.

«Завод подготовил и направил в правительство области заявку и пакет документов на присвоение выделенной территории статуса индустриального парка. Мы планируем, что в ближайшие месяцы парк будет создан», — сказал Иван Белозерцев.

Стороны рассмотрели возможность дополнительной загрузки производственных мощностей градообразующего предприятия Сердобска продукцией для нужд организаций, входящих в состав ПАО «КАМАЗ», переноса части производства на свободные площади АО «СМЗ», сообщает пресс-центр регионального правительства.

По информации сердобского завода, проектную документацию на реконструкцию главного корпуса промышленного парка «Мастер» планируется завершить в июне. Предварительная стоимость реконструкции — 631,3 млн рублей.