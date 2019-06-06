Пензенская область — среди лидеров по выполнению майских указов президента
В Пензе появятся современные контейнерные площадки за полмиллиона рублей
Чижова объяснила высокую заболеваемость онкологией в регионе
Пушкинский день в Пензе
Наши новости
Для пензенцев открыли «горячую линию» по онлайн-кассам
Власти Пензенской и Кемеровской областей договорились о сотрудничестве
«Русмолко» внедрила новый подход к формированию кормовой базы
МегаФон объявил о строительстве подводной высокоскоростной линии
В Пензенской области могут появиться новые совместные производства с Китаем
Губернатор обсудил на ПМЭФ развитие свиноводства в регионе
Губернатор обсудил судьбу индустриального парка с директором ПАО «КАМАЗ»
В Пензенской области построят комплекс для переработки технической конопли
Пензенский губернатор и глава Удмуртии обсудили вопросы сотрудничества
Пензенцам объяснили плюсы онлайн-касс

Пензенцы поедут в Казахстан наблюдать за выборами

6 июня в 10:59 254 просмотра

Представителей Пензенской области пригласили поработать наблюдателями на выборах президента Республики Казахстан.

Как отметили в пресс-центре облправительства, в соседнюю страну отправятся заместитель председателя правительства — руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина, начальник управления внутренней политики Павел Маслов, уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова, секретарь избирательной комиссии Пензенской области Татьяна Рожкова, депутат Законодательного Собрания региона Яна Куприна.

В составе миссии иностранных наблюдателей они посетят избирательные участки в Шахтинске и Караганде.

Фотография: источник - https://pixabay.com/ru/photos/city-astana-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-4229352/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...