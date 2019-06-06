Пензенцы поедут в Казахстан наблюдать за выборами

Как отметили в пресс-центре облправительства, в соседнюю страну отправятся заместитель председателя правительства — руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина, начальник управления внутренней политики Павел Маслов, уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова, секретарь избирательной комиссии Пензенской области Татьяна Рожкова, депутат Законодательного Собрания региона Яна Куприна.

В составе миссии иностранных наблюдателей они посетят избирательные участки в Шахтинске и Караганде.