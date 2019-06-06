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Губернатор обсудил на ПМЭФ развитие свиноводства в регионе

6 июня в 11:11 258 просмотров
«Черкизово» Сергеем Михайловым реализацию проектов по развитию свиноводства.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 6 июня на Петербургском экономическом форуме обсудил с гендиректором группы «Черкизово» Сергеем Михайловым реализацию проектов по развитию свиноводства.

«Группа Черкизово и Пензенская область уже много лет — стратегические партнеры. Реализуют крупные инвестиционные проекты, в результате которых в регионе появляются новые рабочие места, растет налогооблагаемая база, а потребители получают качественную продукцию», — отметил глава региона.

Стороны рассмотрели возможность реализации проектов по развитию птицеводства в области. Речь идет о модернизации производства Васильевской птицефабрики. В частности, о замене двух устаревших линий убоя 8 и 6 тыс. гол/час убойного завода на современную — мощностью 13 тыс. гол/час. Инвестиции в проект могут составить порядка 1 млрд рублей, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Также участники встречи затронули тему организации экспортных поставок мяса птицы в Китайскую Народную Республику, включения холдинга в список российских поставщиков мяса птицы в Китай и страны ЕАЭС.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/163273/

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