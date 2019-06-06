Пензенцев приглашают на «День ДаншиноFEST»

Гости мероприятия смогут ознакомиться с программой историко-культурного фестиваля «ДаншиноFEST», который состоится 16 июня в селе Даншино, прикоснуться к быту, посмотреть костюмы и полистать книги о мордве и мордовской их культуре, спеть народные песни.

Также участники познакомятся с творчеством заслуженного художника Республики Мордовия, почетного члена академии художеств Анатолия Баргова. В рамках проекта сам автор расскажет про одну из своих новых работ. Помимо этого, можно узнать новое про плетение бересты, принять участие в мастер-шоу пензенских мастеров, в художественной викторине, и получить призы.

«День Даншино FEST» состоится в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова с 10.00 до 13.00.

Возрастные ограничения на все мероприятия — 16+.