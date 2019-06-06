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В мэрии ответили, будут ли ходить прогулочные катера по Суре

6 июня в 12:15 506 просмотров
«Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» обратилась пензячка. Женщину интересует — будут ли вдоль отремонтированной набережной запущены прогулочные катера.

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В «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» обратилась пензячка. Женщину интересует — будут ли вдоль отремонтированной набережной запущены прогулочные катера.

«Набережная почти готова, а никаких развлечений там нет. Будет ли запуск катеров, как раньше? Чтоб детей можно было покатать за разумные деньги», — спросила женщина.

Развернутый ответ ей дал вице-мэр Денис Леонтьев. Суть его сводится к тому, что местные власти не могут самостоятельно принять решение — открывать или нет судоходство. Этот вопрос — в компетенции федеральных органов.

Напомним, 18 января на градостроительном совете в Пензе рассмотрели концепцию развития водного маршрута. Разработчиками проекта являются студенты ПГУАС Елена Овчинникова и Александр Карпов. Они предлагают несколько видов маршрутов — рейсовый и спортивно-туристический. Причал, согласно проекту, будет располагаться у «Ростка». Подробнее можно узнать здесь.


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