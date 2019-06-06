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В Пензенской области могут появиться новые совместные производства с Китаем

6 июня в 12:31 224 просмотра
«Харбинской электрической корпорации» Сы Цзефу.

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6 июня на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с председателем «Харбинской электрической корпорации» Сы Цзефу.

Глава региона отметил, что в последние годы существенно углубились отношения между Россией и Китаем, это сказалось на развитии сотрудничества между регионами стран. В Пензенской области успешно работает партнер «Харбинской электрической корпорации» — «Пекинская электротехническая компания «Чжуннэнда», сообщили в пресс-центре облправительства.

«Реализуется ряд инвестиционных проектов — строительство комплекса по выращиванию грибов, а также переработки сельскохозяйственных культур. Руководство компании планирует расширять парк сельхозтехники. Нам очень хотелось бы, чтобы ее поставщиком выступила именно «Харбинская Электрическая корпорация», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор предложил Сы Цефу также рассмотреть возможность организации в Пензенском регионе совместных производств по переработке мяса птицы, выпуску газогенерационных установок, реконструкции электростанций, а также открытие сервисов по эксплуатации сельскохозяйственной техники.

«Уверен, что это сотрудничество, которому я обещаю всестороннюю поддержку со стороны правительства Пензенской области, будет выгодным для всех участвующих в нем сторон», — резюмировал глава региона.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ekonomika/163306/

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