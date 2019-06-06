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«Для убийства собак». Пензенца осудили за ношение самодельного оружия

6 июня в 12:57 276 просмотров
, хранение и ношение огнестрельного оружия.

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Жителя Пензы осудили за изготовление, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, мужчина летом 2018 года изготовил огнестрельное оружие, которое потом хранил у себя дома и периодически носил при себе «для отстрела бездомных собак». 15 марта 2019 года на перроне железнодорожного вокзала станции Лунино пензенца задержали полицейские. Правоохранители изъяли у него оружие.

Мужчину приговорили к ддвум годам и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штраф — 5000 рублей. В пресс-службе добавили, что теперь любое административное нарушение может послужить основанием для отмены условного срока и пензенца отправят в колонию.

«Приволжская транспортная прокуратура разъясняет, что в случае совершения действий, ради которых мужчина носил с собой самодельное оружие, он мог быть также привлечен к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, влекущей наказание до пяти лет лишения свободы», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, стрельба из оружия, даже зарегистрированного в предусмотренном законом порядке, в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах запрещена, за это можно получить штраф — до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6-%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B-408636/

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