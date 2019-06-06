В Пензе в честь юбилея Савицкого устроили перфоманс

Около памятника Савицкому, который установлен около Губернаторского дома, собралось более 100 человек. Среди них были художники города, учащиеся худшкол и училища, а также все, кто не равнодушен к творческому наследию великого живописца. Все они одновременно создали образ Савицкого: рисунки, эскизы, открытки, а также большой портрет на асфальте.
Кроме того, прошло возложение цветов к памятнику. В конце мероприятия все участники и зрители сделали памятное фото и выпустили в небо шары.
В пресс-службе картинной галереи отметили, что данный перфоманс открыл цикл мероприятий в честь дня рождения живописца.