В Пензе в честь юбилея Савицкого устроили перфоманс

6 июня исполнилось 175 лет со дня рождения первого директора Пензенской картинной галереи Константина Савицкого. По этому случаю прошел масштабный перфоманс.

Около памятника Савицкому, который установлен около Губернаторского дома, собралось более 100 человек. Среди них были художники города, учащиеся худшкол и училища, а также все, кто не равнодушен к творческому наследию великого живописца. Все они одновременно создали образ Савицкого: рисунки, эскизы, открытки, а также большой портрет на асфальте.

Кроме того, прошло возложение цветов к памятнику. В конце мероприятия все участники и зрители сделали памятное фото и выпустили в небо шары.

В пресс-службе картинной галереи отметили, что данный перфоманс открыл цикл мероприятий в честь дня рождения живописца.