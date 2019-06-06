Испорченный завтрак. Пензенец купил пудинг с мерзким сюрпризом

Парень рассказал, что купил пудинг утром 6 июня в магазине на улице Калинина для того, чтобы позавтракать на работе.

«Срок годности у пудинга нормальный. Я открыл его и увидел огромное количество плесени. После заметил, что упаковка была дырявая, возможно, именно поэтому продукт был испорчен», — рассказал он.

История завершилась благополучно: молодой человек отправился в магазин, там ему заменили пудинг. На этот раз он оказался нормальным. Но, в любом случае, напомним, если вы купили испорченный или некачественный продукт, необходимо сообщить об этом в региональное управление Роспотребнадзора.