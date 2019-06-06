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Испорченный завтрак. Пензенец купил пудинг с мерзким сюрпризом

6 июня в 13:55 196 просмотров
«Пенза-Пресс».

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Молодого человека шокировало содержимое пудинга из сетевого магазина. Фотографии продукта он прислал в редакцию информационного агентства «Пенза-Пресс».

Парень рассказал, что купил пудинг утром 6 июня в магазине на улице Калинина для того, чтобы позавтракать на работе.

«Срок годности у пудинга нормальный. Я открыл его и увидел огромное количество плесени. После заметил, что упаковка была дырявая, возможно, именно поэтому продукт был испорчен», — рассказал он.

История завершилась благополучно: молодой человек отправился в магазин, там ему заменили пудинг. На этот раз он оказался нормальным. Но, в любом случае, напомним, если вы купили испорченный или некачественный продукт, необходимо сообщить об этом в региональное управление Роспотребнадзора.

Фотография: фото читателя ИА "Пенза-Пресс"

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