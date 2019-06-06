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Готовы к таким откровениям? Пензенцев погружают в мир страсти

6 июня в 14:20 162 просмотра
, именно так ее характеризуют сотрудники, намечен в нерабочее время — с наступлением сумерек.

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В пензенской картинной галерее применяют нестандартный подход к экскурсиям. Осмотр самой соблазнительной выставки, именно так ее характеризуют сотрудники, намечен в нерабочее время — с наступлением сумерек.

В Губернаторском доме организовали «откровенную и незабываемую вечернюю экскурсию по выставке».

«Вас ждет увлеченное путешествие в мир любви, красоты и страсти. Не упустите возможность познакомиться с самой соблазнительной и чувственной выставкой года. Вы получите незабываемые впечатления от вечернего похода в музей», — написано на официальной страничке культурного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Ого! А пензенцы готовы к таким откровениям?», — сделала шуточный комменарий пользователь Екатерина.

Речь идет о работах в жанре ню художников XVII века: Шарля Шаплена, Яна Ционглинского, Виктора Боброва, Бориса Кустодиева, Аристарха Лентулова, Константина Савицкого, Роберта Фалька, Игнатия Невинского и других. Все картины находятся в фондах музея и собраны на выставке.

Возрастные ограничения — 16+.


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