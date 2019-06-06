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Пензенцам будут прививать нетерпимость к коррупции

6 июня в 14:17 148 просмотров
, направленных на создание в обществе «атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям».

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев утвердил план мероприятий, направленных на создание в обществе «атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям».

Как следует из распоряжения, опубликованного на сайте областного правительства, план рассчитан на 2019−2020 годы.

В числе мероприятий — разработка новых методических, информационных и разъяснительных материалов об антикоррупционных стандартах поведения чиновников, распространение лучшей практики работы по освещению в СМИ антикоррупционной деятельности, проведение семинаров-практикумов об ответственности за взятки, а также круглый столы, открытые уроки и деловые игры, конкурсы по формированию антикоррупционного мировоззрения.

Контролировать реализацию плана поручено первому заместителю председателя правительства — руководителю аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисе Рябихиной.


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