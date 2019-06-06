Следователи назвали предварительную причину пожара на Бугровке

В Пензе проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в пожаре на Бугровке.

Трагедия произошла 5 июня около девяти часов вечера. После ликвидации пожара в одной из жилых комнат на полу было найдено тело хозяина дома 1963 года рождения.

«При первоначальном осмотре на теле погибшего, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Сейчас следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, по их результатам будет принято процессуальное решение.