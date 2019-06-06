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«Русмолко» внедрила новый подход к формированию кормовой базы

6 июня в 14:34 110 просмотров
, чтобы снизить себестоимость кормов и повысить их качеств, «Русская молочная компания», один из крупнейших переработчиков молока в России, обновила состав и технологии формирования кормовой базы.

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Для того, чтобы снизить себестоимость кормов и повысить их качеств, «Русская молочная компания», один из крупнейших переработчиков молока в России, обновила состав и технологии формирования кормовой базы.

Среди важнейших нововведений — расширение посевов люцерны, применение сорго-суданкового гибрида и суданской травы, отслеживание и корректировка уровня PH в почве.

Так, в 2019 году новые посевы под многолетние травы составили 1,85 тысяч га, из них 1,4 тысяч га отведено под люцерну, однако полноценный урожай эта культура даст только на второй год жизни, а корма для растущего поголовья молочных ферм «Русмолко» нужны уже сейчас. Поэтому агрономы компании сделали ставку на выращивание однолетних трав — сорго-суданкового гибрида и суданской травы. Они также богаты белком, питательными веществами и являются важным элементом рациона животных

Основным агротехническим достоинством сорго-суданковых гибридов является их засухоустойчивость и интенсивный рост, благодаря этому они активно используются в сельском хозяйстве. В «Русмолко» засеяно свыше 4 тысяч га сорго-суданковым гибридом и урожай будет направлен на сенаж, а тестовые площади 346 га под ним же - на силос.

«Мы ценим эти культуры за их высокую урожайность и пластичность. Они хорошо подходят для формирования основы кормовой базы КРС. Зеленая масса используется на зеленый корм, сено, сенаж, силос», — отметил заместитель генерального директора по растениеводству УК «Русмолко» Виктор Еремцов.

Изменения затронули и технологическую сферу. С этого года «Русмолко» уделяет особое внимание контролю и корректировке уровня PH в почве. Для того, чтобы откорректировать PH уровень, в почву вносится фосфоритная мука. Это позволяет увеличить качество и количество получаемого зеленого корма и тем самым снизить его себестоимость.

Фотография: фото предоставлено УК "Русмолко"

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