Власти Пензенской и Кемеровской областей договорились о сотрудничестве

Глава Пензенского региона Иван Белозерцев и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провели рабочую встречу в рамках Петербургского международного экономического форума.

Главы субъектов РФ подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах, сообщили в пресс-центре облправительства.

Стороны обсудили возможности организации взаимных бизнес-миссий с целью расширения рынков сбыта для предприятий Пензенской и Кемеровской областей. Речь шла, в частности, о системах безопасности АО ФНПЦ ПО «Старт» и продукции для угледобывающей отрасли АО НПП «Рубин».

Иван Белозерцев пригласил представителей культурного, научно-производственного и предпринимательского сообществ Кемеровского региона к участию в крупнейших культурных и социально-значимых мероприятиях.

«Уверен, что расширение двусторонних связей послужит интересам жителей наших регионов, будет способствовать еще более успешному развитию Кемеровской и Пензенской областей», — сказал он.