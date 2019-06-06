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Две хорошо, а три лучше. Американка намерена сделать третью грудь

6 июня в 14:49 26 просмотров
wek.ru.

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25-летняя жительница Америки записалась на операцию по увеличению количества грудей. Об этом сообщает портал wek.ru.

«Я получаю значительно больше внимания от мужчин, когда выхожу с третьей грудью. Вероятнее всего, многие мужчины считают мой вид интригующим», — процитировал слова девушки источник.

Отмечается, что родные американки категорически против этой затеи, но ее это не останавливает. На протяжении долгого времени она даже ходила с накладкой, чтобы привыкнуть к ощущениям.

Девушка уже активно готовится к предстоящей операции. Одним из пунктов является получение справки о том, что она психически здорова.

В издании добавили, что сначала хирург вставит в зону декольте американки специальные растягиватели кожи, а только потом вживит имплант.

Напомним, пять лет назад СМИ сообщали, что эта девушка уже сделала себе операцию по увеличению количество грудей, но эта информация оказалась фейком.

Фотография: скриншот - https://wek.ru/v-pogone-za-vnimaniem-muzhchin-molodaya-amerikanka-reshila-prishit-tretyu-grud

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