Пензенская область будет сотрудничать с банком национальных активов

«Сегодня мы с вами подписываем соглашение о сотрудничестве между правительством области и публичным акционерным обществом Национальный банк «Траст». Надеюсь, это станет новым этапом в развитии наших взаимоотношений, позволит принять меры, направленные на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Пензенской региона, а также на повышение уровня капиталовложений в экономику», — отметил Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что соглашение позволит разрабатывать и осуществлять совместные инвестиционные программы в сфере развития сельскохозяйственного комплекса, формировать эффективно функционирующий рынок агропромышленной продукции, сырья и продовольствия, реализовывать меры государственной поддержки сельхозпроизводителей, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Ключевая цель, которую БНА как акционер ставит перед дочерними компаниями — повышение их капитализации. Готовность правительства Пензенской области оказать поддержку по включению «РостАгро» в программы региональных субсидий поможет решить задачи по оптимизации финансовой модели», — подытожил Александр Соколов.