Пензенская область — среди лидеров по выполнению майских указов президента
В Пензе появятся современные контейнерные площадки за полмиллиона рублей
Чижова объяснила высокую заболеваемость онкологией в регионе
Пушкинский день в Пензе
Наши новости
В Пензе мэр поблагодарил соцработников за действенную помощь
Tele2, Nokia и «Ростелеком» будут развивать 5G в России
Пензенская область заключила соглашение о строительстве аэровокзала
Атрофировались лапки. Пензенцы ищут дом кошке с удивительными глазами
Застройщики Пензы предоставят мэрии график работ
Пензенцам будут прививать нетерпимость к коррупции
Испорченный завтрак. Пензенец купил пудинг с мерзким сюрпризом
В мэрии ответили, будут ли ходить прогулочные катера по Суре
Пензенцы взволнованы уничтожением деревьев
Тушение пожара на Бугровке осложнил закатанный в асфальт источник воды

Пензенская область будет сотрудничать с банком национальных активов

6 июня в 15:10 274 просмотра
«Траст» Александром Соколовым.

" data-title="Пензенская область будет сотрудничать с банком национальных активов — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на ПМЭФ 6 июня встретился с президентом — председателем правления банка национальных активов «Траст» Александром Соколовым.

«Сегодня мы с вами подписываем соглашение о сотрудничестве между правительством области и публичным акционерным обществом Национальный банк «Траст». Надеюсь, это станет новым этапом в развитии наших взаимоотношений, позволит принять меры, направленные на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Пензенской региона, а также на повышение уровня капиталовложений в экономику», — отметил Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что соглашение позволит разрабатывать и осуществлять совместные инвестиционные программы в сфере развития сельскохозяйственного комплекса, формировать эффективно функционирующий рынок агропромышленной продукции, сырья и продовольствия, реализовывать меры государственной поддержки сельхозпроизводителей, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Ключевая цель, которую БНА как акционер ставит перед дочерними компаниями — повышение их капитализации. Готовность правительства Пензенской области оказать поддержку по включению «РостАгро» в программы региональных субсидий поможет решить задачи по оптимизации финансовой модели», — подытожил Александр Соколов.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/163370/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...