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Застройщики Пензы предоставят мэрии график работ

6 июня в 15:29 322 просмотра
, совещание состоялось в администрации Пензы 6 июня.

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Чиновники и застройщики обсудили темпы строительства жилья, совещание состоялось в администрации Пензы 6 июня.

На сегодняшний день в городе ввели в эксплуатацию более 133 тысяч кв. м. жилья, причем 30,2 тысяч кв. м. приходится на многоквартирные дома. Всего до конца года планируется построить 29 МКД.

«Весь ввод жилья на сегодня обеспечивается за счет индивидуального жилищного строительства, это результат работы БТИ и районных администраций. По строительству многоквартирных домов есть ряд вопросов», — отметил мэр Виктор Кувайцев.

Участники совещания детально рассмотрели динамику возведения каждого из строений, по поводу которых есть опасения по срокам завершения работ.

«Своевременность ввода заявленных объемов и выполнение поставленного плана — условие получения регионом федеральной поддержки», — напомнил глава администрации города.

Перед застройщикам поставили задачу представить в мэрию график работ с указанием конкретных мероприятий и сроков их выполнения.

Также участники совещания обсудили вопросы, связанные с подведением инженерных коммуникаций к объектам. Собравшимся напомнили о надлежащем содержании строительных площадок, работе пунктов мойки колес и ряде других актуальных моментов, сообщили в пресс-центре горадминистрации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_vstretilsya_s_predstavitelyami_kompaniy_zastroyshchikov/

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