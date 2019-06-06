Атрофировались лапки. Пензенцы ищут дом кошке с удивительными глазами

«Пару дней назад произошло очень важное событие: Гертруда сама поднялась на второй этаж. Казалось бы, что такого — кошка по лестнице на один пролет забралась. Но это кошка, которая несколько дней после содержания в клетке шаталась при ходьбе. Она не могла спуститься по трем ступенькам на улицу, залезала на низкий диван с третьей попытки, сидела в кухне на полу, потому что не могла запрыгнуть на мягкий стул», — рассказали пензенцы в группе соцсети «ВКонтакте».

Осенью малышку придется возвращать в клетку. Волонтеры искренне надеются, что кто-то захочет стать для кошечки любящим хозяином. О том, как это сделать, можно узнать здесь.