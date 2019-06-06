Пензенская область — среди лидеров по выполнению майских указов президента
В Пензе появятся современные контейнерные площадки за полмиллиона рублей
Чижова объяснила высокую заболеваемость онкологией в регионе
Пушкинский день в Пензе
Наши новости
В Пензе мэр поблагодарил соцработников за действенную помощь
Tele2, Nokia и «Ростелеком» будут развивать 5G в России
Пензенская область заключила соглашение о строительстве аэровокзала
Застройщики Пензы предоставят мэрии график работ
Пензенская область будет сотрудничать с банком национальных активов
Пензенцам будут прививать нетерпимость к коррупции
Испорченный завтрак. Пензенец купил пудинг с мерзким сюрпризом
В мэрии ответили, будут ли ходить прогулочные катера по Суре
Пензенцы взволнованы уничтожением деревьев
Тушение пожара на Бугровке осложнил закатанный в асфальт источник воды

Атрофировались лапки. Пензенцы ищут дом кошке с удивительными глазами

6 июня в 15:54 720 просмотров
, у которой из-за содержания в клетке атрофировались лапки.

" data-title="Атрофировались лапки. Пензенцы ищут дом кошке с удивительными глазами — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенские волонтеры рассказали в Сети о кошке с огромными голубыми глазами, у которой из-за содержания в клетке атрофировались лапки.

«Пару дней назад произошло очень важное событие: Гертруда сама поднялась на второй этаж. Казалось бы, что такого — кошка по лестнице на один пролет забралась. Но это кошка, которая несколько дней после содержания в клетке шаталась при ходьбе. Она не могла спуститься по трем ступенькам на улицу, залезала на низкий диван с третьей попытки, сидела в кухне на полу, потому что не могла запрыгнуть на мягкий стул», — рассказали пензенцы в группе соцсети «ВКонтакте».

Осенью малышку придется возвращать в клетку. Волонтеры искренне надеются, что кто-то захочет стать для кошечки любящим хозяином. О том, как это сделать, можно узнать здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...