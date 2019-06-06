В Пензенской области внедрят стандарт кадрового обеспечения промышленного роста

В 2019 году в соответствии с поручением президента в Пензенской области идет работа по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.
«После заключения соглашения мы намерены, как и положено, утвердить «дорожную карту» внедрения регионального стандарта», — сказал губернатор.
В движение WorldSkills Russia Пензенская область вступила в 2013 году. На территории региона действует координационный центр движения. Ежегодно проводятся региональные чемпионаты по стандартам WorldSkills, при этом количество компетенций увеличивается, напомнили в пресс-центре облправительства.
В прошедшем году Пензенская область также принимала активное участие в реализации профориентационного проекта для школьников «Билет в будущее». В 2019-м в студенты пензенских колледжей впервые будут сдавать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills.