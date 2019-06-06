Пензенская область заключила соглашение о строительстве аэровокзала

«Экономисты и социологи считают государственно-частное партнерство в сегодняшних реалиях одним из наиболее перспективных направлений развития инфраструктурных проектов в регионах. «Новапорт» владеет либо управляет контрольными пакетами акций в 14 региональных аэропортах и миноритарными еще в паре городов, поэтому я уверен в нашем сотрудничестве», — отметил глава региона.

Губернатор напомнил, что по заказу правительства Пензенской области разработана концепция по строительству нового здания аэровокзала, но в нее можно вносить дополнения, чтобы получить самый современный проект, соответствующий требованиям сегодняшнего дня, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Пензенский аэропорт построен в 1963 году, его последняя реконструкция была 16 лет назад. За это время пассажиропоток увеличился в несколько раз. Только за последние 4 года численность пассажиров выросла с 74,5 тысяч до 181,5 тысячи человек в год. При этом пропускная способность пензенского аэропорта, где отсутствуют зоны прилета и выдачи багажа, осталась прежней.