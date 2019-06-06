В Пензе мэр поблагодарил соцработников за действенную помощь

В Пензе в данной отрасли трудятся более 380 работников, они ежегодно предоставляют около одного миллиона социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, занимаются профилактической работой, взаимодействуют с семьями и трудными подростками, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Когда мы говорим о положительных моментах в развитии города и общества, надо понимать, что эти результаты зависят и от вас — именно вы формируете социальную обстановку», — сказал мэр Виктор Кувайцев, обращаясь к собравшимся в зале.

Глава городской администрации выразил признательность всем сотрудникам социальной службы за действенную помощь и внимание к тем, кто нуждается в поддержке, а также поблагодарил ветеранов отрасли.

«Желаю, чтобы то добро, которое вы отдаете нашим жителям, возвращалось к вам здоровьем, семейным счастьем и уверенностью в завтрашнем дне», — отметил он.

За плодотворный труд и большой вклад в развитие системы социальной защиты жителей города благодарность мэра получили лучшие работники отрасли.