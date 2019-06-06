Центробанк опубликовал официальные курсы валют

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 7 июня.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 65,1243 руб. до 65,2340 руб., а курс евро снизился с 73,3690 руб. до 73,2708 руб.

Золото будет стоить 2 803,38 рублей за грамм, серебро — 31,37, платина — 1 692,54, палладий — 2 799,92 руб./гр.