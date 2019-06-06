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YADRO «ИКС Холдинга» создаст инновационные продукты для МегаФона

6 июня в 17:43 266 просмотров
, который входит в «ИКС Холдинг», и DELL Technologies объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого будут создаваться инфраструктурные продукты для цифровой платформы МегаФона.

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YADRO, который входит в «ИКС Холдинг», и DELL Technologies объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого будут создаваться инфраструктурные продукты для цифровой платформы МегаФона.

Меморандум о намерениях 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян, вице-президент и генеральный директор Dell EMC (входит в группу компаний Dell Technologies) в России, Казахстане и Центральной Азии Борис Щербаков и глава «ИКС Холдинга», председатель Совета директоров YADRO Антон Черепенников.

МегаФон в рамках реализации следующего этапа стратегии цифровой трансформации с целью создания инновационной цифровой экосистемы в России, намеревается расширять свое стратегическое партнерство с «ИКС Холдингом», взаимодействуя с компанией YADRO, российским разработчиком и производителем инфраструктурных продуктов для корпоративного сектора.

Компании планируют создавать инновационные продукты на основе платформ международной технологической корпорации Dell Technologies. В рамках партнерства YADRO выпустит продукты, которые станут инфраструктурной основой для реализации цифровой стратегии МегаФона при развитии новых продуктов для корпоративных сегментов всех отраслей.

«Инновационные технологии и решения от Dell Technologies позволят создавать новые высококонкурентные гибридные мульти-облачные сервисы и предоставлять нашим клиентам комплексные цифровые услуги на новом уровне. В долгосрочной перспективе МегаФон планирует предложить созданные в рамках партнерства с компаниями YADRO и Dell Technologies продукты своим клиентам», — рассказал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

«Партнерство с Dell Technologies, признанным лидером рынка в своем сегменте и лидером по облачным решениям, и возможность создавать продукты на основе платформ и технологий корпорации позволят значительно сократить время вывода на рынок совместных продуктов МегаФон и YADRO», — отметил глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников.

Борис Щербаков подчеркнул, что подписание соглашения является важным сигналом готовности российского рынка к цифровым переменам.

«Мы в Dell Technologies фокусируемся на том, чтобы обеспечить клиентов всем необходимым на пути диджитализации, в том числе через партнерства, которые позволяют им эффективнее использовать уже имеющиеся технологии. Приятно отметить, что компании отлично осведомлены о наших решениях и технологиях, мы рады сотрудничеству с лидерами по всему миру», — сказал он.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой МегаФон

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