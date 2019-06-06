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Полпред президента отметил важность реализуемых в Пензенской области проектов

6 июня в 17:59 222 просмотра

Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе.

Диалог состоялся во время осмотра стенда Пензенской области ан Петербургском экономическом форуме 6 июня.

Иван Белозерцев сообщил полпреду об открытии новых предприятий: в частности, завода панельного домостроения в Пензе и завода по производству поролона в Кузнецке.

«Игорь Комаров дал высокую оценку новым проектам, отметив, что их реализация внесет значительный вклад в развитие экономического потенциала как Пензенской области, так и Приволжского федерального округа в целом», — сообщает пресс-центр облправительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/politika/163469/

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