Полпред президента отметил важность реализуемых в Пензенской области проектов

Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе.

Диалог состоялся во время осмотра стенда Пензенской области ан Петербургском экономическом форуме 6 июня.

Иван Белозерцев сообщил полпреду об открытии новых предприятий: в частности, завода панельного домостроения в Пензе и завода по производству поролона в Кузнецке.

«Игорь Комаров дал высокую оценку новым проектам, отметив, что их реализация внесет значительный вклад в развитие экономического потенциала как Пензенской области, так и Приволжского федерального округа в целом», — сообщает пресс-центр облправительства.