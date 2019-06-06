Полпред президента отметил важность реализуемых в Пензенской области проектов

Диалог состоялся во время осмотра стенда Пензенской области ан Петербургском экономическом форуме 6 июня.
Иван Белозерцев сообщил полпреду об открытии новых предприятий: в частности, завода панельного домостроения в Пензе и завода по производству поролона в Кузнецке.
«Игорь Комаров дал высокую оценку новым проектам, отметив, что их реализация внесет значительный вклад в развитие экономического потенциала как Пензенской области, так и Приволжского федерального округа в целом», — сообщает пресс-центр облправительства.