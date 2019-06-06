Пензенские кинологи отправятся на всероссийские соревнования в Суздаль (видео)

В эти дни Пенза принимает соревнования (0+) по многоборью среди кинологов со служебными собаками. Площадкой для проведения состязаний стала учебно-материальная база городка, расположенная в колонии № 4.

Одной из задач было — найти условных осужденных, притаившихся в макете автомобиля и подать знак хозяину. Семилетний Арчи выполнил это испытание на «отлично». У Ильи Шаталаева это уже третий напарник и, по мнению кинолога, самый умный. Немецкую овчарку в возрасте полутора лет в колонию № 8 отдали горожане.

«Кобель начал доминировать в семье, воспитывать всех окружающих, а собаки воспитывают ртом, пастью. Его передали к нам, считаю, правильное решение — умная собака должна приносить пользу. Предыдущие хозяева молодцы, не могу этого не отметить. Общий курс у пса уже был, отрабатывали исключительно специальный», — рассказал он.

Не допустить побега или разыскать по следу осужденного — главная задача розыскных псов. Насколько они готовы к выполнению служебных обязанностей, выясняют на областных соревнованиях по многоборью, которые объединили 14 пар участников.

В кинологическом дуэте также выступают сотрудники вместе с собаками, специально обученными на поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. В отдельной категории — ищейки, которые специализируются на розыске наркотических средств.

Даниэла, или Даня, как ее называет кинолог Надежда Мещерякова, охотно дает лапу своему воспитателю и выглядит довольно дружелюбно. Она родилась от служебных патрульно-розыскных собак в исправительном учреждении Сердобска, в три месяца ее направили в Пензу. Отыскивать наркотики ее начали учить еще щенком.

«Если она что-то находит, начинает копать. Обычно успешно выступает, ну, есть как человеческий фактор, так и собачий. Они плохо переносят жару и могут не сработать в этот момент. Основная проблема — не дать сигнального обозначения — копания. Мы понимаем друг друга с полувзгляда, с полуслова», — сказала она.

В ходе состязаний участники выполнили такие нормативы как обыск, лобовая атака, проработка следа, а также продемонстрировали умения собак из общего курса дрессировки. Со всеми заданиями в любой момент конкурсанты могут столкнуться и в служебное время.

«Если брать обыск транспорта, то в учреждении есть контрольно-пропускной пункт, где несут службу специалисты кинологи со служебными собаками, досматривают как входящие, так и выходящие транспортные средства», — рассказал начальник кинологической службы УФСИН России по Пензенской области, главный судья соревнований Максим Синягин.

Состязания — отборочные. Победители в каждой из трех категорий попадут в сборную, которая представит регион на всероссийском чемпионате (0+). Он пройдет в сентябре в Суздале, сообщает телеканал «Экспресс».