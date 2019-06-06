Галине Репной официально стала Народной артисткой России (видео)

Всего на высоком уровне отметили достижения 14 человек.

«Пока ждала, когда меня вызовут на вручение, коленки тряслись, конечно. Говорю, что легче играть на сцене, чем получать награду. Это очень волнительно», — рассказала артистка.

К этому званию Галина Репная шла без малого десять лет. Почти каждый год, начиная с 2010-го, театр отправлял заявку актрисы на рассмотрение в столицу, но документы возвращали назад. Ежегодно звание Народного артиста России могут получить только пять соискателей. И в 2019-м Галина Репная стала единственной из провинциальных актеров, кто удостоился госнаграды.

«Она великая актриса. Даже когда у нее была пауза, если говорить откровенно, по состоянию здоровья, первым делом, когда она пришла в себя после наркоза, сразу мне сказала, что сможет играть, а что не сможет. Так могут только великие актрисы», — отметил художественный руководитель Пензенского областного драматического театра имени Луначарского Сергей Казаков.

Галина Репная стала шестой в истории пензенского театра драмы обладательницей звания Народный артист России. Это событие, по словам актрисы, она отметит в компании друзей и коллег, сообщает телеканал «Экспресс».