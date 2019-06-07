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Хирурга из Заречного будут судить за смерть пациента

7 июня в 07:24 900 просмотров

Хирург из Заречного Пензенской области предстанет перед судом за причинение смерти пациенту по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

«8 ноября 2016 года в приемное отделение медико-санитарной части поступил мужчина 1963 года рождения. Его лечащий врач-хирург, проявляя невнимательное отношение к пациенту и преступную небрежность, действуя по неосторожности, ненадлежащим образом подготовился к проведению оперативного вмешательства. Далее он выбрал неверную тактику проведения операции, а впоследствии, несмотря на клиническую картину, своевременно не инициировал повторное хирургическое вмешательство, вследствие чего ее проведение было существенно отсрочено», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным управления, действия хирурга привели к ухудшению состояния больного. Мужчина скончался в лечебном учреждении 20 ноября.

«В результате ряда судебно-медицинских экспертиз качества оказания медицинской помощи, была установлена причинно-следственная связь между ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей медицинским работником и наступившей смертью пациента», — отметили в пресс-службе.

Обвинительное заключение утверждено. Уголовное дело будет направлено в Зареченский городской суд.


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