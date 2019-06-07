У Глобуса на переходе сбили мужчину

Вечером 6 июня на ул. Карпинского сбили мужчину. Об этом сообщают пользователи Сети.

По информации, размещенной в группах в соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло в около восьми вечера недалеко от Глобуса.

«Ларгус» (за рулем был мужчина) сбил на пешеходном переходе мужчину", — написал горожанин и отметил, что дорожной разметки в этом месте еще нет.

По его словам, мужчина ударился головой о лобовое стекло. Его забрала реанимация.

Официальной информации по данному факту нет.

Пользователи в комментариях отметили, что надо отказываться от нерегулируемых переходов, а также внимательнее переходить дорогу и вовремя наносить разметку.