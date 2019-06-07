В Пензе пройдет летний праздник мультсериалов

Телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал Nickelodeon в честь дня города и начала летних каникул подготовили для юных зрителей и их родителей большой летний праздник мультсериалов (6+). Мероприятие пройдет во вторник, 11 июня, на Театральной площади. Начало — в 17.00 , вход свободный.

Детей ждет шоу-программа с яркой анимацией, шоу мыльных пузырей, VR-аттракцион, аквагрим, научное шоу артистов, интерактивные зоны с мастер-классами, а также салон красоты для мальчиков и девочек. Все желающие смогут сфотографироваться в креативной фотозоне по мотивам мультсериала Губка Боб Квадратные Штаны. Организаторы приготовили занятия для каждого.

«Праздник с телеканалом Nickelodeon — это подарок нашим маленьким зрителям и их родителям, возможность интересно провести время всей семьей. Совместно с детскими телеканалами мы стараемся каждый год радовать малышей подобными событиями. Волшебное путешествие в мир мультипликации подарит ребятам новые впечатления и яркие эмоции. В цифровом ТВ «Дом.ru TV» транслируется сразу 18 детских каналов, каждый из которых может стать отличным помощником в воспитании и развитии детей», — отмечает Ольга Антонова, директор пензенского филиала «Дом.ru».

Nickelodeon — детский развлекательный канал, который смотрит на мир глазами ребенка. Программная сетка телеканала создается с учетом национальных праздников, школьных каникул и регулярно пополняется мультсериалами и развлекательными шоу российского производства. Девиз телеканала: «Дети — на первом месте!» — в полной мере отражает проекты Nickelodeon: ежегодное мероприятие для всей семьи «День, когда пора играть» (6+), детская премия Kids` Choice Awards (6+), развлекательное шоу собственного производства «Быть блогером» (6+) и уникальные для России инициативы, такие как «День самоуправления» (6+) и «Нам нужен твой голос» (6+). Все шоу Nickelodeon развивают важные социальные навыки, учат дружбе, взаимопомощи и командной работе.