В инновационном парке в Китае откроется представительство Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и торгпред России в КНР Сергей Инюшин обсудили открытия представительства региона в Шэньси.

Диалог состоялся на встрече в рамках Петербургского международного экономического форума.

По данным пресс-центра облправительства, представительство в городе Сиань провинции Шэньси планируется открыть в четвертом квартале 2019 года. Оно будет располагаться на территории Китайско-российского инновационного парка «Шелковый путь», в современном офисном здании. Площадь, предоставляемая под офис и экспозицию, — 500 кв. м.

Представительство будет работать с компаниями-экспортерами региона, заинтересованными в выходе на китайский и азиатские рынки.