Пензенская область — среди лидеров по выполнению майских указов президента
В Пензе появятся современные контейнерные площадки за полмиллиона рублей
Чижова объяснила высокую заболеваемость онкологией в регионе
Пушкинский день в Пензе
Наши новости
Полпред президента отметил важность реализуемых в Пензенской области проектов
YADRO «ИКС Холдинга» создаст инновационные продукты для МегаФона
Максим Орешкин высоко оценил инвестпотенциал Пензенской области
В Пензенской области внедрят стандарт кадрового обеспечения промышленного роста
Для пензенцев открыли «горячую линию» по онлайн-кассам
Власти Пензенской и Кемеровской областей договорились о сотрудничестве
«Русмолко» внедрила новый подход к формированию кормовой базы
МегаФон объявил о строительстве подводной высокоскоростной линии
В Пензенской области могут появиться новые совместные производства с Китаем
Губернатор обсудил на ПМЭФ развитие свиноводства в регионе

В инновационном парке в Китае откроется представительство Пензенской области

7 июня в 08:34 200 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и торгпред России в КНР Сергей Инюшин обсудили открытия представительства региона в Шэньси.

Диалог состоялся на встрече в рамках Петербургского международного экономического форума.

По данным пресс-центра облправительства, представительство в городе Сиань провинции Шэньси планируется открыть в четвертом квартале 2019 года. Оно будет располагаться на территории Китайско-российского инновационного парка «Шелковый путь», в современном офисном здании. Площадь, предоставляемая под офис и экспозицию, — 500 кв. м.

Представительство будет работать с компаниями-экспортерами региона, заинтересованными в выходе на китайский и азиатские рынки.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/163479/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...