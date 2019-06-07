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Мединский предложил открывать в памятниках рестораны и гостиницы

7 июня в 08:55 180 просмотров
, половина российских памятников находится в аварийном состоянии и спасти ситуацию может передача их инвесторам.

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По мнению министра культуры РФ, половина российских памятников находится в аварийном состоянии и спасти ситуацию может передача их инвесторам.

«Необходимо, чтобы у памятника был собственник — хозяин, который его приведет в порядок и будет за ним следить, наполнять жизнью и сделает его частью культурного оборота. Давайте в памятниках делать гостиницы, как во всем мире делают, рестораны — давайте», — цитируют его «Известия».

Владимир Мединский подчеркнул, что «государство должно создавать наиболее благоприятный режим для этого: отсутствие налогов на имущество, низкие ставки на землю».

Он добавил, что надо определить приоритеты и понять, чем занимается Минкультуры, а чем — регионы.


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