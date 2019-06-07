Пензенская область — среди лидеров по выполнению майских указов президента
В Пензе появятся современные контейнерные площадки за полмиллиона рублей
Чижова объяснила высокую заболеваемость онкологией в регионе
Пушкинский день в Пензе
Наши новости
Леонид Левин оценил экспозицию Пензенской области на ПМЭФ
В Пензенской области могут открыть производство моечных машин
В Пензе обсудили перенос кабелей связи под землю
Специалисты узнали, довольны ли дети отдыхом в пензенской «Белке»
На ГПЗ пепелище стало местом детских игр. ФОТО
В Пензе мэр поблагодарил соцработников за действенную помощь
Tele2, Nokia и «Ростелеком» будут развивать 5G в России
Пензенская область заключила соглашение о строительстве аэровокзала
Атрофировались лапки. Пензенцы ищут дом кошке с удивительными глазами
Застройщики Пензы предоставят мэрии график работ

Утренняя милота. Львы из пензенского зоопарка понежились на солнышке

7 июня в 09:25 266 просмотров

Сотрудники пензенского зоопарка опубликовали в своем Instagram-аккаунте милую видеозапись с участием львов.

На кадрах львы Симба и Дарья лежат на солнышке. Самец нежно облизывает самку, а она с невозмутимым видом принимает «поцелуи» и заигрывает, пытаясь периодически кусать его. Работники зоопарка добавили, что дама долгое время не принимала ухаживания Симбы.

«Два года не подпускала к себе, а тут снизошла», — добавили они.

Пользователи в комментариях умилялись поведению больших кошек. Они надеются, что у пары в скором времени появится потомство. «Какие нежности», «это любовь», «скоро будут малыши», — писали они в комментариях.

Сотрудники зоопарка ответили, что Дарье уже 23 года и не факт, что у влюбленных появятся детки.

Трогательную историю пензенских львов можно почитать здесь.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/penza.zoo/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...