Утренняя милота. Львы из пензенского зоопарка понежились на солнышке

На кадрах львы Симба и Дарья лежат на солнышке. Самец нежно облизывает самку, а она с невозмутимым видом принимает «поцелуи» и заигрывает, пытаясь периодически кусать его. Работники зоопарка добавили, что дама долгое время не принимала ухаживания Симбы.

«Два года не подпускала к себе, а тут снизошла», — добавили они.

Пользователи в комментариях умилялись поведению больших кошек. Они надеются, что у пары в скором времени появится потомство. «Какие нежности», «это любовь», «скоро будут малыши», — писали они в комментариях.

Сотрудники зоопарка ответили, что Дарье уже 23 года и не факт, что у влюбленных появятся детки.

Трогательную историю пензенских львов можно почитать здесь.