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В Пензенской области могут открыть производство моечных машин

7 июня в 09:42 264 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором ГК «Моторные технологии» Ольгой Израновой.

Стороны обсудили возможности расширения производства и продвижения оборудования для очистки деталей — компания в настоящее время выпускает 70 видов моечных машин и осуществляет полный цикл производства продукции, оказывается услуги по шеф-монтажу, обучению, гарантийному и постгарантийному сопровождению, сообщает пресс-центр облправительства.

«Готов предложить вам сотрудничество на базе имеющихся в Пензенской области объектов. У нас есть технопарки, индустриальные парки, есть территории опережающего развития. Они снабжены необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, представляют собой удобные площадки для организации новых производств», — предложил Иван Белозерцев.

Он отметил, что в регионе действует фонд поддержки промышленности, работают организации, которые помогают в продвижении продукции на внутренний и зарубежные рынки.

«Объемы государственной поддержки в регионе ежегодно наращиваются. В 2018 году девять промышленных предприятий получили 724 млн рублей по федеральным программам. Из российского Фонда развития промышленности предоставлены займы на 646 млн рублей на два проекта в Пензе и Кузнецке. Фонд развития промышленности Пензенской области профинансировал на 100 млн рублей проекты пяти местных предприятий», — рассказал губернатор.


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