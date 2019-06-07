В Пензе обсудили перенос кабелей связи под землю

Участниками встречи стали представители регионального управления цифрового развития, мэрии и ведущих операторов связи. Они обсудили вопрос переноса воздушных линий связи в подземную канализацию в исторической части областного центра.

Начальник управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин отметил, что муниципалитет совместно с провайдерами должен определить границы участков так называемого «чистого неба».

«Проект направлен, прежде всего, на повышение комфортной среды, туристической привлекательности и улучшение эстетического облика города. Областные и городские власти получают массу жалоб от жителей на большое количество подвеса интернет-кабелей и сейчас эта проблема назрела, поскольку так развивать инфраструктуру связи уже нельзя», — подчеркнул он.

«Ростелеком» предложил другим операторам несколько вариантов партнерского взаимодействия по доступу в подземно-кабельные сооружения. Участники мероприятия договорились о том, чтобы начать работы по переносу «воздушек» в Учительском сквере возле педагогического института. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев в день открытия нового сквера, сообщает пресс-центр регионального правительства.