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В Пензе начался суд над экс-заместителем министра промышленности

7 июня в 10:41 186 просмотров
уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра промышленности, транспорта и инновационной политики региона Алексея Антипова.

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7 июня началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра промышленности, транспорта и инновационной политики региона Алексея Антипова.

Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и получении взятки.

Дело рассматривает в Ленинском районном суде Роман Танченко. Гособвинителем выступает помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Иван Майоров, интересы Алексея Антипова защищает адвокат Александр Федулов.

На заседании также присутствуют потерпевший и его адвокат.

Как ранее сообщили в пресс-службе областной прокуратуры со ссылкой на данные следствия, 31 октября прошлого года чиновник получил от индивидуального предпринимателя, осуществляющего пассажирские перевозки на территории области, взятку в размере 100 тысяч рублей. «Вознаграждение» полагалось за внесение изменений в заявки для победы в конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок.


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