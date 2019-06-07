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Леонид Левин оценил экспозицию Пензенской области на ПМЭФ

7 июня в 10:02 176 просмотров

Депутат Госдумы от Пензенской области Леонид Левин принял участие в работе Петербургского международного экономического форума.

Депутат выступил на пленарной панели, посвященной мировым практикам законодательного регулирования интернета, встретился с топ-менеджерами компаний Microsoft и Booking.com. Также он посетил выставку Пензенской области и поделился своим впечатлением, сообщили в общественной приемной Леонида Левина.

«Решение представить экспозицию Пензенской области отдельным павильоном обосновано — регион лидирует по ряду показателей в Приволжском федеральном округе. Он обладает огромным потенциалом для привлечения и развития крупного и среднего бизнеса. В нем активно реализуется программа по возвращению в оборот сельскохозяйственных земель.

Успешные примеры, представленные Пензенской областью на форуме, демонстрируют, что инвесторы получают дружественный прием и содействие со стороны органов исполнительной власти. На вновь открываемых предприятиях создаются новые рабочие места, улучшаются социально-экономические показатели региона.

Сделанная губернатором Пензенской области ставка на крупных инвесторов стала правильным шагом не только с точки зрения привлечения нового финансирования, но и фактически демонстрирует эффективную отдачу уже сделанных инвестиций», — сказал Леонид Левин.

Фотография: фото предоставлено общественной приемной депутата Леонида Левина

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