После салюта в День города пензенцы смогут добраться домой на автобусах

В Пензе 12 июня изменится схема движения транспорта. Это связано с празднованием Дня города.

Так, ориентировочно с 21.00 и до окончания фейерверка проезд ограничат по улице Суворова, на участке от улицы Бекешской до улицы Кулакова. Также изменятся схемы движения общественного транспорта:

— автобусы малого и большого классов № 2а, 4, 6, 10, 54, 82с, 99 будут двигаться от площади им. Дружбы («Глобус») по ул. Бекешская — ул. Пушкина — ул. Кулакова — ул. Суворова и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— автобусы малого класса маршрута № 80 — с ул. Суворова по ул. Кулакова — ул. Пушкина — ул. Бекешской и далее по маршруту.

Помимо этого, жителей города будут развозить после завершения фейерверка. Автобусы и маршрутки будут ждать пензенцев на улице Суворова в районе Юбилейной площади. Всего будет задействовано 23 автобуса, 6 троллейбусов и 28 маршруток, сообщили в пресс-службе мэрии.