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Экс-заместитель министра промышленности признал вину в зале суда

7 июня в 11:05 140 просмотров
состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего замминистра промышленности, транспорта и инновационной политики региона Алексея Антипова. Подсудимый признал свою вину по обоим вменяемым ему преступлениям.

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7 июня в Ленинском районном суде состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего замминистра промышленности, транспорта и инновационной политики региона Алексея Антипова. Подсудимый признал свою вину по обоим вменяемым ему преступлениям.

Судья Роман Танченко обратился к экс-чиновнику с вопросом, признает ли он свою вину по обоим эпизодам, и тот ответил утвердительно.

Напомним, 31 октября прошлого года чиновник получил от индивидуального предпринимателя, осуществляющего пассажирские перевозки на территории области, взятку в размере 100 тысяч рублей. Оно полагалось за внесение изменений в заявки для победы в конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении перевозок.

Вместе с тем, адвокат подсудимого Александр Федулов отметил, что, несмотря на признание Антиповым вины, законодательство позволяет, чтобы позиция защиты разнилась с позицией подсудимого. Он заявил, что считает, что по одному из эпизодов дана неправильная квалификация, о чем он более детально сообщит в ходе разбирательства.

«У Алексея Антипова не было полномочий, учитывая, что один из членов комиссии не мог единолично повлиять на итоги конкурса по определению перевозчика», — пояснил адвокат.

Следующее судебное заседание по данному уголовному делу состоится 19 июня.


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