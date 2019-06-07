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Как в Пензе отметят День города. Афиша мероприятий

7 июня в 11:21 44 просмотра
, посвященных празднованию Дня России и Дня города в 2019 году, которые отмечается 12 июня.

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В Пензе опубликовали план мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города в 2019 году, которые отмечается 12 июня.

«Пенза фестивальная»

9.00 — Открытие Доски Почета Ленинского района (ул. Московская);

10.00 — Открытие Доски Почета Пензенской области (ул. Славы).

Площадь им. В. И. Ленина

10.30 -13.00 — Спортивные соревнования по стритболу;

11.00−18.00 — Фестиваль «Город детства» (фестиваль «От 3-х до 5-ти», тематические локации для детей и родителей);

11.00−13.00 — Фестиваль «Город рекордов» (соревнования по стритболу);

11.00−15.00 — Фестиваль «Город дружбы» («Саммит» плова, межнациональный хоровод, концерт хоровых коллективов);

18.00 — Фестиваль «Город танца» (Концертная программа хореографических ансамблей «Вензеля» и «Зоренька»);

20.00 — Кинопоказ под открытым небом.

ТЦ «Арбат» (до ул. Московской, 72)

11.00 — Фестиваль «Город красок» (детский вернисаж, фотозоны, инсталляции, аква-грим).

Театральная площадь

11.00 — Фестиваль «Добрый город» «Мир увлечений без ограничений» (с участием людей с ограниченными возможностями).

Сквер Дениса Давыдова

11.00−18.00 — Фестиваль «Литературный город» (Литературный привал, литературный театр «Голос поэта», книжная выставка, фото-зоны, тематический кинопоказ).

Улица Московская, ТЦ «Пассаж»

11.00−18.00 — Фестиваль «Театральный город» (театральный марафон).

Спасский кафедральный собор

17.00 — Презентация экскурсионного маршрута с аудиогидом, посещением собора и колокольни, широкоформатной выставки фотографий Спасского кафедрального собора (начало экскурсии у колокольни Спасского собора);

18.00−20.00 — «Музыка души и сердца» — концерт праздничного патриаршего хора московского Данилова монастыря.

Сквер «Копилка пословиц»

10.00−18.00 — Фестиваль «Город мастеров» (выставка-продажа предметов декоративно-прикладного мастерства, мастер-шоу народных умельцев, выступление фольклорных коллективов, «Саммит» плова).

Юбилейная площадь. Фестиваль «Город музыки»

12.00 — Торжественное открытие Дня России и Дня Города Пензы (Парад колясок, театрализованный пролог, церемония награждения);

11.00−15.00 — Тематические локации для детей и подростков «Потрогай музыку руками»;

13.00−15.00 — Электронный лабиринт «Мини-ориентирование», мобильный центр тестирования нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» на спортивной площадке.

13.00−22.30 — Музыкальная программа: фестиваль «Край талантов», кавер-фестиваль, вокальный проект «Новые голоса»;

22.30 — Праздничный фейерверк.

МКУ ПКиО «Комсомольский», ул. Гагарина, 6

12.00 — Развлекательная программа «Всей семьей на праздник»;

18.00 — Вечер отдыха в рамках проекта «Старшее поколение».

МАУ «Пензенский зоопарк», ул. Красная, 10

12.00 — Праздничная концертная программа, экскурсия «Животные Пензенской области».

ЦПКиО им. В. Г. Белинского, ул. К. Маркса, 1

12.00−18.00 — Развлекательная программа «Пою тебе, мой Сурский край».

«Детский парк», ул. Кронштадтская,

11.00−18.00 — Развлекательная программа «Мы играем и поем, в Пензе весело живем».

Возрастные ограничения на все мероприятия — 0+.


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