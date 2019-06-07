«Золотые» перевозки. В суде рассказали подробности дела экс-замминистра Антипова

7 июня в Ленинском районном суде Пензы началось судебное разбирательство по делу бывшего заместителя министра промышленности и инновационной политики региона Алексея Антипова. На заседании побывал журналист ИА «Пенза-Пресс» и узнал подробности громкого дела.

Раньше всех на заседание прибыли подсудимый и его адвокат Александр Федулов. Появление журналистов информагентства «Пенза-Пресс» и телеканала «Экспресс» они восприняли безрадостно. Защитник отметил, что будет выступать против фото- и видеосъемки, о чем сказал и судье, когда тот огласил ходатайство прессы.

«После того, как будут опубликованы фотографии, начнутся непонятные комментарии, нам бы этого не хотелось», — пояснил он свою позицию.

Однако, несмотря на это, а также на возражения Алексея Антипова и потерпевшей стороны, съемку разрешили. Правда, с оговоркой: снимать можно только подготовительную часть с соблюдением условий, исключающих идентификацию личности подсудимого и потерпевшего. При этом, напомним, судебное заседание — открытое и информация о личности подсудимого доступна на сайте суда.

После разъяснения регламента слово дали гособвинителю — помощнику прокурора Ленинского района г. Пензы Ивану Майорову. Он рассказал детали дела. Напомним, Алексея Антипова обвиняют в мошенничестве и получении взятки.

Невыполнимое обещание

По словам Ивана Майорова, преступление было совершено в октябре 2017 года.

«Антипов, зная, что индивидуальный предприниматель Б. осуществляет межмуниципальные перевозки, в том числе — от имени дочери и супруги, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана Б., хотел совершить хищение его имущества — денежных средств в крупном размере.

Реализуя преступный умысел, он с 1 октября по 31 октября 2017 года, находясь возле дома на ул. Московской, 83 при личной встрече сообщил Б. заведомо ложную информацию о том, что может способствовать снижению количества проверок компаний его жены и дочери, от имени которых фактически действовал Б., а также, в случае выявления нарушений, может заменить наказание в виде штрафа на предупреждение или снизить суммы штрафа путем дачи соответствующих указаний», — сообщил гособвинитель.

При этом, отметил Иван Майоров, Алексей Антипов понимал, что не обладает необходимыми для выполнения обещания полномочиями.

За «услугу» он предложил Б. систематически передавать ему деньги.

«Б., будучи введенным в заблуждение, согласился», — добавил помощник прокурора.

Деньги Алексей Антипов, по данным следствия, получал с 1 октября 2017 по 12 сентября 2018-го. Суммы были разные — от 25 до 31 тысяч рублей. Передача денег проходила по разным адресам в центре города. В общей сложности по такой схеме тогда еще замминистра получил 346 тысяч рублей.

«Своими действиями он совершил мошенничество в крупном размере», — заключил гособвинитель.

«Вознаграждение» за победу

На этом, по версии следствия, взаимоотношения Б. и чиновника не закончились. Будучи замминистра промышленности, Алексей Антипов входил в комиссию по проведению конкурса по определению перевозчиков маршрутов регулярных перевозок.

В октябре 2018 года он ознакомился с заявками от индивидуального предпринимателя Ф.,, от имени которого осуществлял бы перевозки Б.: по маршрутам № 154 «Пенза — Бессоновка», № 161 «Пенза — Пазелки», № 588 «Пенза — Кузнецк-8», № 605 «Пенза — Потьма».

«Антипов ознакомился с содержанием заявок и понял, что по двум лотам заявки Б. от имени Ф. уступают по критериям другим, в связи с чем он не будет признан победителем, о чем и сообщил Б. 19 октября 2018 года по телефону, находясь в здании минпрома и предложил последнему за взятку внести в заявки ложные сведения, увеличив итоговую оценку заявок, обеспечивая тем самым ему победу. Б. ответил согласием», — рассказал Иван Майоров.

По его словам, Антипов на своем рабочем компьютере составил два документа, которыми хотел подменить уже имеющиеся заявки по маршрутам № 154 и № 605. После подмены 30 октября комиссия признала Ф. победителем. 31 октября Антипов в машине Б. на парковке у ТЦ в центре города получил в качестве вознаграждения 100 тысяч рублей.

Взятка или мошенничество?

Алексей Антипов свою вину признал по обоим эпизодам, однако от комментариев воздержался. Его адвокат, однако, отметил, что, несмотря на это, законодательство позволяет, чтобы позиция защиты разнилась с позицией подсудимого. Он заявил, что считает, что по эпизоду со взяткой дана неправильная квалификация.

«Учитывая, что Антипов — лишь один из членов комиссии, у него не было полномочий единолично повлиять на итоги конкурса по определению перевозчика. В связи с чем, учитывая разъяснения к постановлению пленума Верховного суда ["О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях"], в данном случае присутствует состав преступления ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и, соответственно, ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»)", — пояснил адвокат.

Следующее заседание, на котором планируется допрос свидетелей, состоится 19 июня.