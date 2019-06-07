Пензенская область будет сотрудничать с «Роскосмосом»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума договорился о сотрудничестве с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

Сотрудничество предполагает взаимодействие сторон для социально-экономического и инновационного развития области, повышения уровня и качества жизни населения региона, решения вопросов, связанных с развитием, популяризацией и использованием результатов космической деятельности. Помимо этого, соглашение поспособствует повышению престижа и сохранения наследия отечественной космонавтики, сохранению и развитию высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала организаций государственной корпорации «Роскосмос», расположенных на территории области, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Мы приступили к целенаправленному и широкому внедрению результатов космической деятельности в регионах России. Создаваемые нами сервисы должны стать хорошим вспомогательным инструментом для администраций субъектов РФ, а также помогут повысить качество жизни населения. Постараемся внедрить их в максимально короткие сроки на территории всей России», — подчеркнул Дмитрий Рогозин.

Иван Белозерцев предложил рассмотреть возможность проведения всероссийской отраслевой профориентационной акции «КосмосПрофи» на базе пензенского Научно-исследовательского института физических измерений и имеющихся учебных заведений высшего и среднего профессионального образования. Для могут быть задействованы Пензенский государственный университет, IT-колледж, а также технопарк «Кванториум-НЭЛ».

«Наш регион традиционно, еще со времен советской эпохи связан с космической отраслью. Мы этим гордимся. И сегодня пензенское предприятие — НИИФИ работает над изготовлением датчиковой и электронно-преобразующей аппаратуры для изделий ракетно-космической техники», — подытожил глава региона.