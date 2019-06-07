В инновационном парке в Китае откроется представительство Пензенской области
На День города пензенцы смогут бесплатно утолить жажду
Чижова объяснила высокую заболеваемость онкологией в регионе
Рецензия на фильм «Аладдин»
Наши новости
ООО «ТНС энерго Пенза» задолжало более 400 миллионов рублей
Игорь Шпектор: Ничего подобного Городу Спутнику в России нет
В коробке на солнцепеке. Пензенцам подкинули еле живых щенков
В Пензенской области намерены производить вино
В Пензе построят центр позитронно-эмиссионной томографии
Пензячка пожаловалась мэру в соцсети на разбитые дорожки у детсада
Пензячка попросила депутата Госдумы помочь пристроить ребенка в детсад
Пензенская область будет сотрудничать с «Роскосмосом»
Для 60 детей пензенских сотрудников «Дамате» устроили праздник
Пензенцы просят спасти от смерти крошечных котят

В Пензе проведут международный форум инженеров

7 июня в 14:08 264 просмотра
, Союзом машиностроителей России, Лигой содействия оборонным предприятиям и Федеральным агентством по делам молодежи.

" data-title="В Пензе проведут международный форум инженеров — Пенза-пресс, рунет за день">

7 июня в Санкт-Петербурге подписали соглашение между правительством Пензенской области, Союзом машиностроителей России, Лигой содействия оборонным предприятиям и Федеральным агентством по делам молодежи.

Документ предполагает, что стороны обязаны совместно подготовить и провести международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего», который должен состояться в июле 2020 года, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Мы побуждаем руководителей ведущих предприятий Пензенской области, в том числе и входящих в Союз машиностроителей России, активнее участвовать в социальных проектах, прежде всего связанных с подготовкой кадров. Это выгодно всем: региону, который получает значительное усиление трудового ресурса; промышленникам, которые готовят вместе с вузами кадры для себя; молодежи, которая таким образом имеет возможность реализовывать свои таланты на родине, а не искать счастья в других городах», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/163657/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...