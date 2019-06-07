В Пензе проведут международный форум инженеров

Документ предполагает, что стороны обязаны совместно подготовить и провести международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего», который должен состояться в июле 2020 года, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Мы побуждаем руководителей ведущих предприятий Пензенской области, в том числе и входящих в Союз машиностроителей России, активнее участвовать в социальных проектах, прежде всего связанных с подготовкой кадров. Это выгодно всем: региону, который получает значительное усиление трудового ресурса; промышленникам, которые готовят вместе с вузами кадры для себя; молодежи, которая таким образом имеет возможность реализовывать свои таланты на родине, а не искать счастья в других городах», — отметил губернатор Иван Белозерцев.