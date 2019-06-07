В инновационном парке в Китае откроется представительство Пензенской области
На День города пензенцы смогут бесплатно утолить жажду
Чижова объяснила высокую заболеваемость онкологией в регионе
Рецензия на фильм «Аладдин»
Наши новости
Из-за аварии под Мокшаном образовалась большая пробка
Семенович раскрыла секреты счастья в платье с огромным декольте
На Окружной на «зебре» сбили пожилого мужчину
Пензенцев предупредили о гигантской пробке на Окружной
Кадры пожара на ул. Антонова попали в Сеть
Загорелая Седокова позировала на лестнице в платье с огромными декольте
Две хорошо, а три лучше. Американка намерена сделать третью грудь
На ул. Ульяновской рухнувшее дерево перегородило дорогу
Абрамович покорила поклонников огромным декольте
Тимати шокировал поклонников милыми фото с беременной подругой

В квартиру пензенцев залетел «Бэтмен»

7 июня в 14:21 374 просмотра
, который появился в его квартире. Фото нежданного гостя попало в Сеть.

" data-title="В квартиру пензенцев залетел «Бэтмен» — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенец в Сети рассказал о необычном зверьке, который появился в его квартире. Фото нежданного гостя попало в Сеть.

В квартиру к мужчине залетела летучая мышь. Он поинтересовался в группе соцсети «ВКонтакте», не опасен ли зверек, и что ему с ним делать.

Подписчики сообщества пошутили, что к пензенцу прилетел Бэтмен, который спасает мир от злодеев, и ему не нужно мешать. Остальные посоветовали аккуратно поймать мышонка руками в перчатках и выпустить его на улицу.

«Он боится больше тебя, они безобидные существа», — написал Андрей.

«Обязательно выпусти на улицу, но только очень аккуратно лови, а то зверек от испуга может оцарапать или укусить», — посоветовала Ольга.

«Они безобидные. Ко мне тоже залетала, три дня жила, потом улетела. Питаются насекомыми, людей не трогают. Подождите, когда сама улетит, либо поймайте и выпустите, только обязательно в перчатках», — рассказал Сергей.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza, скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-3065279/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...