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Полицейский из Пензы получил грант на обучение в школе литмастерства

7 июня в 14:42 310 просмотров
«Лицей», которую присуждают молодым писателям и поэтам. Среди них — пензенец Сергей Кубрин.

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В Москве определили лауреатов ежегодной премии «Лицей», которую присуждают молодым писателям и поэтам. Среди них — пензенец Сергей Кубрин.

6 июня, в день рождения великого писателя Александра Сергеевича Пушкина, на Красной площади прошла церемония награждения победителей литературной премии. Она открылась выступлением рэпера ST, ведущими выступили актрисы Дарья Мороз и Софья Эрнст.

Победителей определили в двух номинациях: «Поэзия», где победу одержала Оксана Васякина из Москвы, и «Проза», там первое место — у барнаульца Павла Пономарева. Пензенский автор Сергей Кубрин удостоен специального приза — гранта на обучение в школе литературного мастерства «Хороший текст».

Молодой человек работает следователем и учится в аспирантуре историко-филологического факультета педагогического института ПГУ. На счету пензенца — уже несколько произведений, рецензию на одно из них — «День матери» (18+) — вы можете прочитать здесь.

Также ранее мы писали, что Сергей Кубрин в 2018 году занял второе место во всероссийском литературном конкурсе «Любовь, Тургенев, лето». А в 2017-м он также завоевал спецприз премии «Лицей».

Фотография: скриншот - https://vk.com/premialyceum

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