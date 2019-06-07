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Пензячка пожаловалась мэру в соцсети на разбитые дорожки у детсада

7 июня в 15:25 242 просмотра

7 июня мэр Пензы Виктор Кувайцев провел объезд городских территорий по обращениям граждан.

В частности, жительница Арбеково написала градоначальнику в социальной сети. Она рассказала, что на дорожках возле филиала № 1 детского сада № 129, расположенного на улице Ладожской, разбит асфальт. В это дошкольное учреждение ходит более 270 малышей.

Виктор Кувайцев отметил, что данная проблема актуальная для всего города.

«Аналогичная ситуация — и в других дошкольных учреждениях. Мы проводим работу по строительству новых детских садов, ремонту существующих зданий, необходимо приводить в порядок и их территории. Это важно не только с эстетической точки зрения, но и для безопасности детей», — сказал мэр.

Глава администрации Пензы поручил заместителю начальника управления образования города Федору Клемину проанализировать объем работ и затраты на них.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_podnyal_vopros_sostoyaniya_territoriy_detskikh_sadov/

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