В Пензе построят центр позитронно-эмиссионной томографии

7 июня договоренности о строительстве в Пензе центра позитронно-эмиссионной томографии достигнуты в рамках Международного Петербургского экономического форума.

Как сообщает пресс-центр облправительства, центр будет построен в рамках государственно-частного партнерства. Меморандум о намерениях подписали губернатор Иван Белозерцев, генеральный директор «Национальной лизинговой компании по развитию промышленности» Дмитрий Ерошок и генеральный директор АО «Швабе» Алексей Патрикеев. Обе компании входят в состав госкорпорации «Ростех».

Центр позитронно-эмиссионной томографии необходим для оказания качественной и высокотехнологичной медицинской помощи населению при диагностике онкологических заболеваний.

Подписан меморандум по созданию центра позитронно-эмиссионной томографии на условиях ГЧП. #ПМЭФ2019 pic.twitter.com/0HV06VoLJJ — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 7 июня 2019 г.

«Я очень рад, что Пензенская область обретает себе надежных партнеров в лице дочерних предприятий госкорпорации «Ростех», основная миссия которой — содействие в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции. Именно на увеличение экспортной составляющей нацелил регионы президент страны Владимир Владимирович Путин. Я благодарю вас за поддержку и верю, что с вашей помощью мы успешно выполним эту задачу», — отметил Иван Белозерцев.