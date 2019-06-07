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В Пензе построят центр позитронно-эмиссионной томографии

7 июня в 15:37 396 просмотров

7 июня договоренности о строительстве в Пензе центра позитронно-эмиссионной томографии достигнуты в рамках Международного Петербургского экономического форума.

Как сообщает пресс-центр облправительства, центр будет построен в рамках государственно-частного партнерства. Меморандум о намерениях подписали губернатор Иван Белозерцев, генеральный директор «Национальной лизинговой компании по развитию промышленности» Дмитрий Ерошок и генеральный директор АО «Швабе» Алексей Патрикеев. Обе компании входят в состав госкорпорации «Ростех».

Центр позитронно-эмиссионной томографии необходим для оказания качественной и высокотехнологичной медицинской помощи населению при диагностике онкологических заболеваний.

«Я очень рад, что Пензенская область обретает себе надежных партнеров в лице дочерних предприятий госкорпорации «Ростех», основная миссия которой — содействие в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции. Именно на увеличение экспортной составляющей нацелил регионы президент страны Владимир Владимирович Путин. Я благодарю вас за поддержку и верю, что с вашей помощью мы успешно выполним эту задачу», — отметил Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/163673/; скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BC%D1%80%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-2813909/

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