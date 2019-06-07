Пензенскую продукцию будут использовать в «Газпроме»

«Уверен, что этот проект позволит поддержать пензенских производителей, будет способствовать увеличению доли отечественных эффективных технологий, оборудования, систем и материалов, программных продуктов, используемых на объектах ПАО «Газпром». Кроме того, этот проект позволит обеспечить рост научно-технического и промышленного потенциала, оснащение объектов инновационным импортозамещающим оборудованием», — пояснил губернатор во время Петербургского международного экономического форума.
Проект обеспечивает повышение эффективности и прозрачности процедур доступа промышленной и научно-технической продукции, а также продуктов и услуг организаций региона к закупкам для ПАО «Газпром», сообщает пресс-центр облправительства.
Сегодня на #ПМЭФ2019 подписали с— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 7 июня 2019 г.
А. Б. Миллеромдорожную карту проекта по расширению использования компанией «Газпром» высокотехнологичной продукции, выпускаемой в Пензенской области. Запланированные мероприятия будут осуществляться в период с 2019 по 2021 год. pic.twitter.com/HuohGJn7Gn