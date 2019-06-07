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Пензенскую продукцию будут использовать в «Газпроме»

7 июня в 15:53 212 просмотров
«Газпром» Алексей Миллер обсудили детали проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Пензенской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром».

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили детали проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Пензенской области, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром».

«Уверен, что этот проект позволит поддержать пензенских производителей, будет способствовать увеличению доли отечественных эффективных технологий, оборудования, систем и материалов, программных продуктов, используемых на объектах ПАО «Газпром». Кроме того, этот проект позволит обеспечить рост научно-технического и промышленного потенциала, оснащение объектов инновационным импортозамещающим оборудованием», — пояснил губернатор во время Петербургского международного экономического форума.

Проект обеспечивает повышение эффективности и прозрачности процедур доступа промышленной и научно-технической продукции, а также продуктов и услуг организаций региона к закупкам для ПАО «Газпром», сообщает пресс-центр облправительства.

Фотография: скриншот - http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/163667/

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