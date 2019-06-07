В Пензенской области намерены производить вино

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках Петербургского экономического форума 7 июня подписал соглашение с главой Севастополя Дмитрием Овсянниковым в промышленной, торгово-экономической, научно-технической, культурной, социальной и других сферах.

Стороны обсудили замещение импортируемой продукции, возможность поставок рыбы и продукции рыбопереработки, перспективы реализации совместного проекта по производству вина на территории Пензенской области.

«В Севастополе расширяются площади под виноградники, а в нашем регионе в последние годы идет активное развитие переработки сельхозпродуктов. Возможно, вас заинтересует создание совместного проекта по производству вина в нашем регионе», — отметил Иван Белозерцев.

В завершении встречи глава региона пригласил представителей Севостополя принять участие в пензенских крупных мероприятиях: Jazz May, Лермонтовских чтениях, всероссийских форумах производителей программного обеспечения Secon и товаров для медицины Innomed, сообщает пресс-центр регионального правительства.