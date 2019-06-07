В Пензенской области намерены производить вино

Стороны обсудили замещение импортируемой продукции, возможность поставок рыбы и продукции рыбопереработки, перспективы реализации совместного проекта по производству вина на территории Пензенской области.
«В Севастополе расширяются площади под виноградники, а в нашем регионе в последние годы идет активное развитие переработки сельхозпродуктов. Возможно, вас заинтересует создание совместного проекта по производству вина в нашем регионе», — отметил Иван Белозерцев.
В завершении встречи глава региона пригласил представителей Севостополя принять участие в пензенских крупных мероприятиях: Jazz May, Лермонтовских чтениях, всероссийских форумах производителей программного обеспечения Secon и товаров для медицины Innomed, сообщает пресс-центр регионального правительства.