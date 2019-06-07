Белозерцев высказал свое мнение о ЕГЭ

Глава Пензенского региона Иван Белозерцев в ходе петербургского экономического форума принял участие в опросе* об отношении к единому государственном экзамену (ЕГЭ).

Первый заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания РФ Александр Жуков отметил, что с каждым годом данный экзамен становится все более объективным.

Предприниматель Вагит Алекперов также высказался о ЕГЭ положительно, «потому что у детей равные условия». Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст видит плюсы в уходе от субъективных решений преподавателей.

Свою точку зрения высказал и губернатор Иван Белозерцев, сообщили в пресс-центре областного правительства.

«Я как руководитель заинтересован в том, чтобы дети сдавали ЕГЭ достойно и получали высший балл. Как губернатор я начинаю задумываться: чем выше баллы, тем больше наших пензенских детей уезжает в столичные вузы. Это меня, безусловно, беспокоит, но мы все живем в Российской Федерации, и наша задача — давать достойное образование, чтобы дети могли выбирать, в каких вузах им учиться», — сказал он.

С его мнением согласился и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Сейчас в Великом Новгороде сдаешь ЕГЭ — и поступаешь хоть в МГИМО, хоть в Новгородский университет. Если раньше это была конкуренция денег и прописки, то сейчас это конкуренция знаний», — отметил он.

*Опрос проводил «Московский комсомолец».