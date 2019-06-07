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В коробке на солнцепеке. Пензенцам подкинули еле живых щенков

7 июня в 16:40 902 просмотра
, которых безжалостно оставили в коробке на солнцепеке возле центра «Питомец».

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Пензенские волонтеры рассказали о семи крошечных щенках, которых безжалостно оставили в коробке на солнцепеке возле центра «Питомец».

«30 градусов на солнце, обед, коробка с семью щенками. Малыши были в фекалиях, слюнях и еле дышали, так как пробыли без воды и воздуха слишком долгое время. Щенков откачивали и отпаивали», — рассказали сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» в группе соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры рассказали, что совсем недавно в центре был случай энтерита. Они пояснили, что для щенков это заболевание смертельно. Риск заражения высок, как и того, что малыши могут погибнуть.

«Мы закрываем прием всех животных, даже экстренных, ведь щенки вырастают и начинают занимать места тех животных, для кого наша помощь — последний шанс выжить. Прекратите быть добрыми чужими руками. Это низко, подло и гадко. Своими поступками вы обрекаете других животных на болезни, отнимаете шанс у травмированных и покалеченных пушистиков. Вы никого тем самым не спасаете», — добавили сотрудники центра.

Волонтеры рассказали, что не знают, как быть и что делать с малышами. Они просят пензенцев откликнуться на их беду и забрать пушистых комочков к себе.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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